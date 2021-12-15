"Омикрон" вызовет новую волну госпитализаций и смертей

Штамм коронавируса "омикрон" может стать причиной нового роста числа госпитализаций и смертей, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно. Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", - заявили в ВОЗ.

По мнению специалистов ВОЗ, для противодействия штамму "омикрон" необходимо сотрудничество и обмен информацией между странами, где есть госпитализированные с нужным штаммом пациенты.

"По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", - резюмировали в ВОЗ.