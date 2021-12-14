Илон Маск продолжает продавать акции Tesla

Американский предприниматель Илон Маск в понедельник продал очередной пакет акций своей компании Tesla Inc. на сумму свыше $900 млн, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Маск продал еще 934 091 акцию Tesla примерно за $906,49 млн. Он также реализовал опционы на покупку 2,134 млн акций по цене $6,24 за бумагу.

В конце прошлой недели Маск продал аналогичный пакет акций, который на тот момент стоил почти $1 млрд.

Маск в начале ноября провел опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети. С тех пор он реализовал уже порядка 12 млн бумаг, в том числе на сумму $9,85 млрд в ноябре и на $2,87 млрд в декабре, включая последнюю сделку.

До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 млн акций) - почти в $21 млрд.

Акции Tesla в понедельник подешевели на 5% до $966,41 за бумагу.