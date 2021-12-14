В Европе вновь выросли цены на газ

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов во вторник выросла на 5,3% и поднялась выше $1 400 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:04 мск выросла до $1 425 за 1 тыс. куб. м, или €122,195 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

По состоянию на 10:10 мск, цена газа росла на 5,5%, достигнув отметки $1 428 за тыс. куб. м, или €122,5 за МВт ч.

Днем ранее, 13 декабря, биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $1 369 за тыс. куб. м.