В России стена дома обрушилась прямо на ехавшие по городу автомобили

В Саратове при производстве демонтажа здания произошло обрушение стены, в результате мужчина получил травмы, причинен ущерб двум автомобилям. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области, передает Day.Az со ссылкой на saratov.mk.ru.

"В Саратове днем 13 декабря рабочие проводили демонтаж здания в центре города. Часть стены сносимого дома упала на припаркованный на обочине автомобиль, водитель которого получил травмы и был отправлен в больницу. Также обрушенной стеной поврежден проезжавший мимо автомобиль, водитель которого не пострадал", - пояснили в ведомстве.

На месте обрушения работали спасатели областной службы спасения, других пострадавших не имеется.