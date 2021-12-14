В Чили показали немецкий Leopard с ракетной установкой

Демонстратор реактивной системы залпового огня (РСЗО) на шасси немецкого танка Leopard 1V создали в Чили. Испытания разработки попали на видео. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

В основе демонстратора новой РСЗО лежит танк Leopard 1V. Стандартное орудие танка убрали, а над башней установили направляющие для запуска неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров.

В ходе испытаний установка осуществила несколько залпов и одиночные выстрелы. Разработка государственной компании FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército) призвана продемонстрировать концепцию РСЗО на танковом шасси.

В рамках проекта специалисты FAMAE планируют создать РСЗО с 20 направляющими для ракет калибра 122 миллиметра. Новое вооружение заменит стандартную башню Leopard 1V.