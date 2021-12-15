Врач признался в эфире Facebook в убийстве беременной подруги и расстрелял экс-жену

Житель американского штата Мэриленд устроил прямую трансляцию в Facebook, во время которой признался в расправе над бросившей его беременной возлюбленной, после чего расстрелял бывшую супругу. Серия убийств произошла 11 декабря. Об этом сообщили в издании People, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что 44-летний анестезиолог Раджаи Блэк пришел к расставшейся с ним беременной Таре Лабанг и выстрелил ей в голову.

После этого убийца покинул место преступления и отправился к своей бывшей жене, 42-летней Венди Натали Блэк, которую обвинил во всех бедах в личной жизни. Возле ее дома он устроил 90-минутную прямую трансляцию, во время которой признался в содеянном.

"В любом случае, я совершил что-то безумное. Я только что выстрелил своей бывшей девушке в голову. Это было похоже на сон. Я никогда не думал, что стану таким парнем. Я не могу попасть в тюрьму. Человек, который действительно начал мою депрессию, и виновен во всем - моя бывшая жена. Итак, она следующая. Потом наступит моя очередь", - заявил мужчина.

Во время эфира Блэк рассказал, что бывшая супруга во время битвы за опеку над детьми обвинила его в их растлении.

Затем на видео слышится звук открывающейся двери. Мужчина говорит, что это жена, после чего бросается к двери со словами "настал этот день", и видео обрывается.

Прибывшие на место трагедии сотрудники правоохранительных органов нашли женщину погибшей. Ее бывший супруг покончил с собой.