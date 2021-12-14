Коронавирус в России

Еще 28 343 случая коронавируса выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Новые эпизоды инфицирования регистрировались во всех 85 регионах страны. В Москве минимальные с конца сентября 1 976 новых случаев. В лидеры по стране вышел Петербург: 1 989 заболевших. На третьем месте - Московская область, где заразились 1 945 человек.

За сутки от коронавируса в России умерли 1 145 человек, больше всего скончавшихся в Москве - 89, в Санкт-Петербурге - 62, в Подмосковье - 52.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 291 749.

Поправились и выписаны 8,8 млн пациентов, в том числе 34 084 за последние сутки, из них 3 436 выздоровевших приходится на Москву.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 074 797 случаев коронавирусной инфекции.