В Украине столкнулись поезд и автомобиль

В Ивано-Франковской области Украины в ночь на 14 декабря спасатели ликвидировали последствия ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"13 декабря в 23:32 в Оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в области, поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде, в селе Угринов Ивано-Франковского района, произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место аварии спасатели ГСЧС с помощью комбинированного гидроинструмента деблокировали из автомобиля двух человек без признаков жизни: мужчины 1992 года рождения и женщины 1985 года рождения.

Обстоятельства аварии устанавливаются.