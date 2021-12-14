В Таиланде разбился вертолет

В Таиланде разбился легкий учебно-тренировочный вертолет авиации сухопутных войск Enstrom 480 - погибли два человека. Об этом со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщает газета Bangkok Post во вторник, 14 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Вертолет упал на территорию, прилегающую к почтовому отделению неподалеку от базы сухопутных войск Чираправат в черте города Накхонсаван, столицы одноменной провинции, и загорелся.

В вертолете на момент крушения находились пилот-инструктор подполковник Пханпхонг Банчонгплиен и курсант, капрал Чанакхон Пхиамчарен. Оба они погибли.

Авария случилась во время группового учебного полета, в котором участвовали несколько вертолетов той же модели.