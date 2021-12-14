Конгрессмены рекомендовали предъявить обвинения экс-помощнику Трампа

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование обстоятельств штурма Капитолия, рекомендовал привлечь к ответственности экс-главу аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Причина - отказ Медоуза дать показания относительно событий, произошедших 6 января. Члены комитета единогласно поддержали предъявление Медоузу обвинений в неуважении к Конгрессу США.

В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, давнему союзнику Дональда Трампа, так же инкриминировали неуважение к Конгрессу США за неявку на слушания.

Что касается Медоуза, в документах, имеющихся в Палате представителей, в частности, содержится электронное письмо Медоуза от 5 января. В нем он сообщил неизвестному человеку, что Национальная гвардия находится в режиме ожидания, чтобы "защитить людей, поддерживающих Трампа". Медоуз отказался объяснить, что он имел в виду.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, что бы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов победу на которых одержал демократ Джо Байден.