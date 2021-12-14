В Венгрии машина с нелегальными мигрантами врезалась в дом

Полиция Венгрии задержала водителя фургона с нелегальными мигрантами, устроившего ДТП со смертельным исходом, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба венгерской полиции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в городе Морахалом недалеко от границы с Сербией. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться для проверки и попытался скрыться на большой скорости. Машина, в которой находилось 11 человек, врезалась в дом. Пострадали четверо человек, остальные погибли на месте.

Водителю предъявлены обвинения в торговле людьми, а также в массовой аварии со смертельным исходом. По первой статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы.