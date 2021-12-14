В России появилась тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса, заявила главный санитарный врач страны Анна Попова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что 11 заразившихся новой разновидностью COVID-19 россиян были вакцинированы. Всего же, по ее словам, омикрон-штамм обнаружили у 16 граждан.

Она также отметила, что суточный охват тестирования на коронавирус в России вырос в три раза.