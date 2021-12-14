Немцы протестуют против обязательной вакцинации

"Германия без масок". "Мир, свобода, нет диктатуре". Под такими лозунгами в нескольких городах ФРГ прошли акции протеста против санитарных ограничений, действующих в связи с распространением коронавирусной инфекции. В Магдебурге на улицы вышли порядка трех с половиной тысяч демонстрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, манифестанты так же выразили возмущение введением обязательной вакцинации для представителей определенных профессиональных групп.

На фоне принятых властями мер семидневный показатель заражаемости коронавирусом в Германии снижается. По данным института Роберта Коха, на сто тысяч жителей сейчас приходится 375 случаев инфицирования.

В то же время смертность от COVID-19 остается высокой. За минувшие сутки умерли еще 473 пациента, большинство - в отделениях интенсивной терапии.

Маркус Хейм, главный врач реанимационного отделения Университетской клиники Мюнхена, сказал: "На мой взгляд, самое главное - это вакцинировать как можно большее число граждан. Ну, а в остальном, я считаю, мы должны следовать советам экспертов, которые говорят, что следует отказаться от мероприятий и собраний с большим скоплением людей, потому что это рискованно".

Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах подчеркнул важность обмена мнениями с учеными в вопросах выработки мер, которые лягут в основу будущего антикризисного управления в стране в условиях пандемии коронавируса. Об этом Лаутербах сказал перед встречей членов правительства с экспертами, консультирующими кабинет министров.