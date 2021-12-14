Делегация премьера Израиля привезла из ОАЭ коронавирус

У одного из членов делегации Израиля, прибывшей из ОАЭ, обнаружен коронавирус, об этом сообщили в канцелярии главы израильского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьер-министр страны Нафтали Беннет совершил исторический визит в ОАЭ по приглашению наследного принца шейха Мухаммеда бен Заида, проведя "честные и содержательные" переговоры.

"Человек, находящийся в самолете с премьер-министром во время его возвращения из ОАЭ, получил позитивный тест на COVID, все члены делегации отправлены в изоляцию, все они пройдут еще тест ПЦР", - отметили в правительстве Израиля.