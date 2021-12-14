https://news.day.az/world/1415474.html Делегация премьера Израиля привезла из ОАЭ коронавирус
Делегация премьера Израиля привезла из ОАЭ коронавирус
У одного из членов делегации Израиля, прибывшей из ОАЭ, обнаружен коронавирус, об этом сообщили в канцелярии главы израильского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Премьер-министр страны Нафтали Беннет совершил исторический визит в ОАЭ по приглашению наследного принца шейха Мухаммеда бен Заида, проведя "честные и содержательные" переговоры.
"Человек, находящийся в самолете с премьер-министром во время его возвращения из ОАЭ, получил позитивный тест на COVID, все члены делегации отправлены в изоляцию, все они пройдут еще тест ПЦР", - отметили в правительстве Израиля.
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