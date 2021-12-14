Спасатели за сутки 30 раз выезжали для ликвидации последствий непогоды в Украине. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 14 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Отбуксировано 24 авто, в том числе 3 карета скорой медицинской помощи, и убрано 14 деревьев", - сказано в сообщении.

В Ровенской области спасатели выезжали десять раз - высвободили карету скорой медпомощи, перевозившую тяжелобольного мужчину, школьный автобус и грузовые автомобили.

На Прикарпатье девять раз спасатели разрезали поваленные деревья, мешавшие движению транспорта. Утром отбуксировали карету скорой, застрявшую в сугробе во время следования на вызов в пгт Рожняты Калушского района. Всего в регионе высвободили семь автомобилей: четыре фуры, три микроавтобуса и легковушка.

В Волынской области вечером в Камень-Каширском районе спасатели оказывали помощь водителю грузовика, перевернувшегося на сложном участке дороги. С помощью лебедки транспорт вытащили и поставили на проезжую часть дороги.

На Львовщине спасатели высвободили грузовик, застрявший на проезжей части, а на Хмельнитчине - отбуксировали грузовик, съехавший с дороги на обочину.