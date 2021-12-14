Названы города мира с самыми дорогими офисами

Лидерами по стоимости аренды офисов стали Гонконг и Нью-Йорк. Города с самыми дорогими офисными помещениями названы в ежегодном исследовании мирового рынка премиальных офисов компании JLL, материалы есть в распоряжении "Ленты.ру", передает Day.Az.

В 2021 году Мидтаун Нью-Йорка - традиционный лидер рейтинга самых дорогих офисов - разделил первое место с Гонконгом. К этому привели высокий спрос и увеличение стоимости аренды. Съемное офисное помещение, расположенное в этих городах, обойдется в 2900 долларов за квадратный метр в год. В пятерку лидеров также попали финансовая улица в Пекине, где стоимость аренды одного квадратного метра в год составила 2200 долларов, лондонский Вест-Энд с арендной ставкой в 2100 долларов и Кремниевая долина, в которой квадратный метр обойдется в 1900 долларов.