В Арктике зафиксирована рекордная температура

Всемирная метеорологическая организация официально признала новым температурным рекордом +38°C Цельсия, зарегистрированные в якутском городе Верхоянск 20 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте ВМО, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В заполярной Сибири летом 2020 года в течение нескольких недель температура превышала климатическую норму примерно на 10°C Цельсия. Это привело к катастрофическим пожарам, ускоренному таянию арктических льдов и многолетней мерзлоты в регионе.

"Этот новый арктический рекорд, занесенный в Архив погоды и экстремальных климатических явлений ВМО - одно из тех наблюдений, которые внушают беспокойство по поводу изменяющегося климата", - заявил генсек организации, профессор Петтери Тааласа.

Он добавил, что в 2020 году был также установлен новый рекорд +18,3°C в Антарктиде.

Данные из Верхоянска побудили специалистов ВМО создать в архиве новую категорию Самая высокая зарегистрированная температура на отметке 66,5⁰ Полярного круга или к северу от нее.

Напомним, два последних года были аномально жаркими не только в Арктике - самые высокие температуры за всю историю наблюдений зафиксированы в Антарктиде, а также, возможно, в Европе и мире в целом.

Сейчас эксперты ВМО проверяют показания +54,4°C, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в калифорнийской Долине Смерти, а также рекордные +48,8°C на итальянском острове Сицилия в августе этого года.