Взрыв автоцистерны на Гаити

По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в городе Кап-Аитьен на севере Гаити. Об этом сообщила во вторник местная газета Le Nouvelliste, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, десятки человек пострадали, из-за нехватки коек их приходится размещать во дворе больницы. Пожар вспыхнул около полуночи по местному времени (около 09:00 по бакинскому времени).