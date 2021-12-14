https://news.day.az/world/1415585.html Взрыв автоцистерны на Гаити - десятки погибших
Взрыв автоцистерны на Гаити - десятки погибших
По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в городе Кап-Аитьен на севере Гаити. Об этом сообщила во вторник местная газета Le Nouvelliste, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, десятки человек пострадали, из-за нехватки коек их приходится размещать во дворе больницы. Пожар вспыхнул около полуночи по местному времени (около 09:00 по бакинскому времени).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре