В Африке почти сто человек умерли от неизвестной болезни

За несколько недель почти сто человек умерли от неизвестной болезни на востоке Южного Судана. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, на данный момент жертвами заболевания в африканской стране стали 89 граждан. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила целевую группу для исследования в штат Джонглей, где зарегистрировали больше всего летальных исходов. Отмечается, что пробы на холеру показали отрицательный результат.

При этом местный власти полагают, что число погибших от осложнений заболевания намного выше заявленного. Большинство случаев заражение выявлено в регионе, который сильнее всего пострадали от наводнения в августе 2021-го. Экспертам ВОЗ придется добираться до районов эпицентра заболевания на вертолете, так как по суше они все еще недоступны.