Германия не намерена становиться ядерной державой

Германия не планирует входить в число ядерных держав, однако сохранит участие в обеспечении "ядерного зонтика" НАТО, не видя в этом никаких противоречий. С таким заявлением выступила во вторник на конференции по разоружению в Стокгольме глава МИД ФРГ Анналена Бербок (от партии "зеленых"), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цель для нас всех - мир без атомного оружия", - приводит слова министра DPA. По словам Бербок, Германия в это "намерена внести вклад как страна, которая никогда не была атомной державой и которая никогда не хочет стать ядерной державой".

По словам Бербок, во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом она подчеркнула, что "ни в коем случае не ставит под вопрос членство в НАТО или обязательство в участии [Германии] в обеспечении "ядерного зонтика". "Этот вопрос нельзя делить на черное и белое", - сказала министр.

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР.

Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако тогдашний кабинет министров ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО. "Зеленые" как пацифистская партия выступала за отказ Германии от дальнейшего размещения на своей территории атомного оружия.