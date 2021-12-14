Футболиста сборной Аргентины ограбили

Защитник лиссабонской "Бенфики" и сборной Аргентины Николас Отаменди стал жертвой ограбления. Об этом сообщается на сайте португальского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации Marca, футболист находился дома, когда на него напали неизвестные. Преступники связали Отаменди и затянули на его шее ремень, все это происходило на глазах жены и сына спортсмена. Грабители забрали драгоценности, часы и наличные на сумму в 300 тысяч евро.

Отмечается, что Отаменди и его семья чувствуют себя хорошо, несмотря на случившееся. Полиция уже занялась поисками грабителей.

Отаменди известен по выступлениям за английский "Манчестер Сити" и португальский "Порту". В составе англичан он дважды становился чемпионом страны и завоевал Суперкубок. Вместе с "Порту" защитник выиграл Лигу Европы и трижды побеждал в первенстве Португалии. Также на его счету победа в Кубке Америки со сборной Аргентины.