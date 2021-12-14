В США из парка украли мост

Полиция города Акрон в Огайо заявила о краже отреставрированного в 2003 году 18-метрового моста. Об этом сообщает местное издание Akron Beacon Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации полиции, еще 3 ноября было обнаружено, что кто-то убрал кустарники, выросшие вокруг конструкции в парке Мидлбьюри, и убрал обработанные доски настила моста. А уже 11 ноября стало известно, что весь металлический каркас длиной 18 метров и шириной 3 метра исчез.

Полиция предполагает, что демонтаж моста преступниками продолжался несколько дней подряд.

Стоимость моста оценивается в районе $40 тыс. По планам муниципалитета, мост должен был быть использован как часть парковочного пространства, принадлежащего убежищу для женщин, пострадавших от домашнего насилия.