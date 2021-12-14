Польская гражданка привезла "омкрон" в Китай

Заражение омикрон-штаммом коронавируса выявлено в Китае у несовершеннолетней девушки, прилетевшей вместе с матерью в КНР из Польши, где до сих пор этот вариант вируса официально не обнаружен. Об этом сообщил во вторник представитель Министерства здравоохранения Польши Войчех Андрусевич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас 100-процентная уверенность в том, что польская гражданка, находящаяся в настоящее время в Китае, заражена штаммом "омикрон" коронавируса SARS-CoV-2", - сказал он, ссылаясь на последние данные, полученные от китайских медиков.

По этой информации, носительница вируса была госпитализирована и в настоящее время находится в изоляции в одном из специальных медицинских центров. Болезнь протекает у нее бессимптомно. ПЦР-тесты, сделанные 6 декабря перед вылетом из Варшавы, показали отрицательный результат. Мать заболевшей девушки, летевшая вместе с ней, здорова. Коронавирус не обнаружен также ни у кого из пассажиров самолета авиакомпании LOT, доставившего польку в Китай.

Ранее во вторник Войчех Андрусевич, ссылаясь на различные данные анализов госпитализированной в Китае польской гражданки, называл ситуацию "неоднозначной".

О том, что штамм "омикрон" выявлен у прилетевшей из Варшавы гражданки Польши, сообщила китайская газета Global Times в понедельник.

До сих пор в Польше штамм "омикрон" выявлен не был. "Думаю, что рано или поздно мы эту мутацию в Польше обнаружим, - сказал Андрусевич. - Нет такого варианта, чтобы мы его [штамм "омикрон"] не выявили".