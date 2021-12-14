В Грузии более 30 тыс. человек сделали бустер-прививки против коронавируса

Бустерные прививки против коронавируса в Грузии сделали 34 249 человек. Об этом сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузия".

Полностью вакцинированы в Грузии 1 052 986 человек или 36,7% взрослого населения страны. С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 2 324 131 - 43% взрослого населения.

Таким образом, по состоянию на 14 декабря в целом в Грузии сделали 2 324 131 укол. Из них 10 948 прививок от COVID-19 провели накануне, в понедельник.

Как указывают иммунологи, рост числа прививок наблюдается из-за ревакцинации. Минздрав Грузии 7 декабря сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет.

Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения.