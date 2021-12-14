ВОЗ о вероятности повторного заражения "омикроном"

Возможность повторного заражения омикрон-вариантом коронавируса может быть выше, чем другими вариантами. Об этом заявил во вторник на брифинге специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по управлению инцидентами Абди Махмуд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы получаем много данных, - отметил он. - В ЮАР мы видим, что случаи вторичного заражения гораздо более частотны". "Возможно, в других странах ситуация будет развиваться по-другому, - сказал эксперт. - Однако предварительные данные свидетельствуют о том, что повторное заражение вариантом "омикрон" более вероятно, чем другими вариантами, в том числе вариантом "дельта".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.