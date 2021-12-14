В Мали прогремел взрыв, погибли миротворцы ООН

Двое миротворцев Миссии ООН в Мали получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, пострадавшие находятся в госпитале. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Миссия ООН в Мали сообщила, что патруль миротворцев подорвался сегодня в результате взрыва самодельного устройства, - сказал он. - Согласно предварительным данным, двое миротворцев были ранены, они отправлены в госпиталь ООН".

"Сегодняшняя атака - это еще одно нападение на Миссию ООН. Вчера [13 декабря] другой конвой подорвался на самодельном взрывном устройстве, пострадавших при этом не было", - отметил Дюжаррик.

По словам представителя генсекретаря ООН, миротворцы продолжают выполнять свои обязанности в крайне сложных условиях.

8 декабря семеро миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали погибли, еще трое тяжело ранены в результате взрыва самодельной бомбы на трассе в центральной части страны. 6 декабря на севере страны при схожих обстоятельствах от полученных тяжелых ранений в госпитале умер египетский миротворец.