В Мали прогремел взрыв, погибли миротворцы ООН
Двое миротворцев Миссии ООН в Мали получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, пострадавшие находятся в госпитале. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Миссия ООН в Мали сообщила, что патруль миротворцев подорвался сегодня в результате взрыва самодельного устройства, - сказал он. - Согласно предварительным данным, двое миротворцев были ранены, они отправлены в госпиталь ООН".
"Сегодняшняя атака - это еще одно нападение на Миссию ООН. Вчера [13 декабря] другой конвой подорвался на самодельном взрывном устройстве, пострадавших при этом не было", - отметил Дюжаррик.
По словам представителя генсекретаря ООН, миротворцы продолжают выполнять свои обязанности в крайне сложных условиях.
8 декабря семеро миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали погибли, еще трое тяжело ранены в результате взрыва самодельной бомбы на трассе в центральной части страны. 6 декабря на севере страны при схожих обстоятельствах от полученных тяжелых ранений в госпитале умер египетский миротворец.
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