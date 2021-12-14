ВОЗ назвала сроки достижения штаммом "омикрон" своего пика

Заболеваемость вариантом коронавируса "омикрон" может достигнуть своего пика через несколько недель. Об этом заявил во вторник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Там, где был выявлен вариант "омикрон", наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев, - отметил он. - Поэтому у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться".

Вакцинация, добавил эксперт, является одной из самых эффективных мер. "Представляется, что прививки дают определенный уровень защиты от омикрон-штамма", - подчеркнул Райан.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.