В Лондоне задержали пытавшегося проехать в парламент мужчину

В Лондоне правоохранительные органы задержали мужчину, который попытался проехать к местному парламенту. Полицейские смогли предотвратить его действия. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчину, одетого в серые спортивные штаны и свитер, задержали, когда он хотел въехать на территорию парламента на синем Jaguar. Незадолго до инцидента его автомобиль заметили. Он попытался воспользоваться Каретными воротами Вестминстерского дворца, но в итоге был остановлен.

По данным полицейских, это задержание подпало под закон о психическом здоровье. Ущерба он не причинил, также не навредил остальным людям, рассказали правоохранители. Его мотивы пока неизвестны.

Уточняется, что подобный инцидент не рассматривается как террористический акт.