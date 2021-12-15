ОАЭ пригрозили США отказом от покупки истребителей F-35

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пригрозили США отказаться от покупки истребителей F-35, беспилотных летательных аппаратов Reaper и другого вооружения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, причиной сомнений ОАЭ по сделке на несколько миллиардов долларов послужили "обременительные" требования безопасности Вашингтона по защите высокотехнологичного оружия от китайского шпионажа. При этом нет точного понимания, действительно ли Абу-Даби откажется от покупки или это дипломатический ход перед визитом делегации ОАЭ в США.

"Правительственное должностное лицо относительно низкого уровня написало письмо, в котором высказывалось предположение, что речь идет о тактике переговоров перед встречей", - пишет WSJ.