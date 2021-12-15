В США 2,9% новых случаев заражения коронавирусом связаны с омикрон-штаммом

Порядка 2,9% новых случаев заражения коронавирусом в США за последнюю неделю связаны с омикрон-штаммом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Штамм "омикрон" начал распространение в США в начале декабря. По данным за неделю, завершившуюся 11 декабря, 2,9% новых случаев заражения коронавирусом в стране были связаны с этим вариантом инфекции, заразившихся штаммом "дельта" насчитывалось 96,7%.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 50,1 млн, умерли 798,7 тыс. человек. При этом лишь за последние четыре недели заразились свыше 2,8 млн человек и умерли более 33,3 тыс. На сайте ЦКПЗ подчеркивается, что "несмотря на повышенное внимание к омикрон-штамму, вариант "дельта" остается наиболее широко распространенным в Соединенных Штатах".

При этом специалисты не исключают, что омикрон-штамм по прошествии времени получит в США большее распространение, чем "дельта". Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во вторник отметил в эфире телеканала CNN, что вариант "омикрон" представляет проблему из-за высокой заразности. "Несомненно, он станет доминирующим в Соединенных Штатах, учитывая скорость его распространения", - указал инфекционист.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах, включая РФ и США.