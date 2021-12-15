Обнаружен способ борьбы с атрофией мышц в космосе

Российские ученые из Института медико-биологических проблем РАН и Института теоретической и экспериментальной биофизики выяснили, как можно поддерживать функции мышц в невесомости и бороться с атрофией. Результаты исследования, о которых сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф, помогут не только космонавтам, но и пациентам, пострадавшим от инсульта и других заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что в условиях нулевой гравитации скелетные мышцы начинают атрофироваться, при этом в наибольшей степени страдают глубокие мышцы спины и камбаловидные мышцы голени, работа которых зависит от опоры. В ходе эксперимента ученые использовали крыс: их подвешивали за хвост таким образом, чтобы они не касались пола задними лапами. Некоторым животным проводили подошвенную механическую стимуляцию с или без инъекции L-Name - ингибитора фермента NO-синтазы.

Крысы, которые не попали в группу подошвенной стимуляции, страдали от атрофии, выражающейся в уменьшении массы мышц, сокращении площади поперечного сечения волокон, а также деградации гигантских саркомерных белков. При стимуляции эти показатели возвращались в норму, однако было обнаружено, что ингибитор NO-синтазы отменял положительный эффект. Согласно выводам ученых, NO-зависимые механизмы способны играть значительную роль в поддержании нормальной структуры опорных мышц.