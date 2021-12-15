Назван преемник доллара

Основатель американской инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус назвал возможного преемника доллара в качестве мировой резервной валюты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

"Думаю, у юаня больше шансов, чем у других, - отметил финансист. - Во-первых, золотые резервы растут. Китай один из крупнейших производителей золота".

Вторым значимым фактором, по его мнению, станут договоренности Пекина с некоторыми странами об использовании юаня в качестве резервной валюты и о размещении государственных накоплений и резервов центробанков в китайские активы.

Мобиус прославился вложениями в активы стран с развивающимися рынками, в число которых входят Россия, а также государства Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.