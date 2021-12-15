Оценена нагрузка омикрон-штамма на систему здравоохранения

Новый штамм коронавируса омикрон может привести к серьезному росту нагрузки на систему здравоохранения по сравнению с предыдущим дельта-штаммом. Такое мнение в интервью ТАСС выразил врач-иммунолог Николай Крючков, передает Day.Az.

По его словам, все известные об омикроне данные позволяют предположить, что этот штамм будет вести к значительно большему бремени с точки зрения общественного здоровья и организации медицинской помощи.

"Это значит, что перегрузки системы здравоохранения на новых омикрон-волнах очередных будут значительно тяжелее, даже чем таковые при дельте", - пояснил врач.

Крючков отметил, что на данный момент риск повышенной нагрузки на систему здравоохранения связывают с двумя факторами: с высокой заразностью штамма - он оценивается примерно на одном уровне патогенности с дельта-вариантом, - а также со способностью омикрона обходить специфический иммунитет, полученный в результате перенесенного заболевания или вакцинации.

Иммунолог пояснил, что даже если при более детальном изучении влияние омикрона на организм окажется иным, то "перегрузки все равно не будут исключены, поскольку одномоментно заражаться будет гораздо больше людей".