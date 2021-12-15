США объявили о готовности снять часть санкций с Ирана

США готовы снять с Ирана санкции, идущие вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом говорится в заявлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд в рамках аседания Совета Безопасности ООН, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, президент США Джо Байден выразил готовность Вашингтона вернуться к соблюдению условий иранской ядерной сделки до тех пор, пока Иран будет вести себя так же.

"Мы полностью готовы снять санкции, не соответствующие нашим обязательствам в рамках СВПД, что позволит Ирану получить экономическую выгоду, предусмотренную сделкой", - заявила дипломат.

27 октября официальный представитель Госдепартамента заявил, что США согласны возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном. По его словам, американская сторона готова вернуться в Вену, достичь договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и воплотить их в жизнь.

Договор СВПД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками летом 2015-го. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Тегеран, в свою очередь, сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.