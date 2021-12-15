В "евротройке" заявили, что ядерная программа Ирана зашла как никогда далеко

Ядерная программа Ирана продвинулась как никогда далеко, угрожая международному миру и безопасности. С таким совместным заявлением во вторник выступили Великобритания, Германия и Франция. Текст заявления зачитал журналистам постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ядерная программа Ирана никогда еще не была столь продвинутой, как сегодня. Эта ядерная эскалация подрывает международные мир и безопасность, а также глобальный режим нераспространения (ядерного оружия)", - сказал он.

Совет Безопасности ООН проведет во вторник плановое заседание, посвященное обязательствам Ирана в рамках ядерной сделки.

О спасении ядерной сделки

Возможность для спасения иранской ядерной сделки пока остается, однако Иран должен сделать выбор, хочет ли он ее сохранить или уничтожить, отмечается в совместном заявлении.

"Мы без устали и честно работаем со всеми партнерами на переговорах в Вене, чтобы достичь сделки, которая поможет спасти и сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), - говорится в заявлении трех европейских стран. - Иран отошел от компромиссов, достигнутых после нескольких недель трудных переговоров, и в то же время выдвинул дополнительные, максималистские требования. Мы приближаемся к моменту, когда продолжающееся развитие Ираном своей ядерной программы полностью лишит СВПД наполнения. Дверь для дипломатии остается открытой, чтобы Иран мог воспользоваться этим сейчас. Иран должен выбрать между разрушением СВПД и честной и всеобъемлющей сделкой ради блага иранского народа".

Де Ривьер не пояснил, что подразумевается под "честной и всеобъемлющей сделкой".

9 декабря в Вене прошел очередной этап переговоров по восстановлению иранской ядерной программы.