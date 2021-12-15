В США одобрили повышение потолка госдолга страны до $31 трлн

Сенат Конгресса США во вторник поддержал повышение потолка госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн.

Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что в нижней палате Конгресса США тоже вскоре одобрят указанную инициативу. После этого документ отправится на подпись президенту страны Джо Байдену. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее призывала законодателей принять законопроект о потолке госдолга, поскольку иначе после 15 декабря может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.