https://news.day.az/world/1415772.html Число смертей от коронавируса в США превысило 800 тыс.
Число смертей от коронавируса в США превысило 800 тыс.
Более 800 тыс. человек умерли от последствий коронавируса в США .
Об этом свидетельствуют обновленные во вторник данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации университета, с начала пандемии от последствий ковида в стране умерли 800 266 человек. Днем ранее в США была установлен еще один антирекорд - число случаев заболевания коронавирусом превысило 50 млн.
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