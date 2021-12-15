Число смертей от коронавируса в США превысило 800 тыс.

Более 800 тыс. человек умерли от последствий коронавируса в США .

Об этом свидетельствуют обновленные во вторник данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации университета, с начала пандемии от последствий ковида в стране умерли 800 266 человек. Днем ранее в США была установлен еще один антирекорд - число случаев заболевания коронавирусом превысило 50 млн.