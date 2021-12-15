В Москве армянин напал с ножом на стоматолога-узбека, приняв его за азербайджанца

13 декабря на севере Москвы врач-узбек в частной стоматологической клинике подвергся нападению: ему были нанесены ножевые ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Узбекскую службу Радио Свобода, по предварительным данным, 60-летний Мурад Оганесян ворвался в заведение и ранил 40-летнего доктора Джамала Одилова.

Инцидент произошел в понедельник днем, 13 декабря, в частной клинике на Ясном проезде, 6.

Отмечается, что Оганесян был задержан сотрудниками полиции, по факту проводится расследование.

Сотрудники Узбекской службы Радио Свобода побеседовали с руководителем клиники, где произошел инцидент. Мужчина по имени Бабур заявил, что Оганесян действительно лечил свой зуб 6 месяцев назад в их клинике.

"13 декабря без предварительной записи в клинику явился Оганесян. Пострадавший Джамал Одилов из Ташкента, очень квалифицированный специалист. Когда врач Джамал вышел в коридор и хотел войти в рентгеновский кабинет, Оганесян вытащил нож из пакета и нанес удар в бок Джамала", - сообщил он.

Отмечается, что другой сотрудник по имени Рахмонберди увез Джамала в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

"Во время ночного допроса следователь спросил у Оганесяна о причинах нападения, на что он ответил: "Я думал, что он азербайджанец". Понимаете, то есть человека режут ножом только потому, что он похож на азербайджанца", - возмущенно отмечает руководитель клиники.