Пожар в торговом центре Гонконга

Пожар вспыхнул в среду в торговом центре в Гонконге, десятки человек оказались заблокированы в здании. Об этом со ссылкой на полицию сообщила газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, первые сообщения о возгорании поступили в 12:37 (08:37 по бакинскому времени). Сообщений о пострадавших не поступало. Как отмечается, более 100 человек удалось эвакуировать с пятого этажа здания, который находится под открытым небом, но некоторые покупатели и посетители ресторанов все еще находятся в здании.