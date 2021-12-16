Австралия потратит миллиарды долларов на атомные подлодки

Создание собственного атомного подводного флота обойдется Австралии в 122 миллиарда долларов США, пишет ТАСС, ссылаясь на анализ Австралийского института стратегической политики, передает Day.Az.

"Новое предприятие будет масштабным и, вероятно, самым крупным и сложным из всех, какие когда-либо основывала Австралия. Проблемы, затраты и риски будут огромными, и пройдут по меньшей мере два десятилетия, прежде чем Австралия на самом деле укрепит свой военный потенциал атомными подлодками", - говорится в документе.

Согласно выводам аналитиков, атомные субмарины обеспечат Австралии стратегическое преимущество в Тихом океане. Эксперты прогнозируют, что рост геополитической напряженности в регионе не стоит ожидать ранее 2050 года.

В сентябре военный эксперт Дмитрий Болтенков, комментируя создание оборонного альянса AUKUS, заявил, что разрыв контракта с Францией на строительство субмарин проекта Shortfin Barracuda Block 1A в пользу американских (Virginia) или британских (Astute) выгоден Австралии, поскольку по своей эффективности неатомные подводные лодки уступают атомным.

В рамках альянса AUKUS, анонсированного в том же месяце Австралией, Великобританией и США, стороны запланировали обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Канберра получит от Вашингтона или Лондона технологии создания атомных субмарин. Тогда же контракт по созданию Парижем для Канберры неатомных субмарин был расторгнут.