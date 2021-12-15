Мощный снегопад в Сербии

Большую часть Сербии накрыли мощные снегопады, начавшиеся в воскресенье, 12 декабря, передает Day.Az со ссылкой на news.obozrevatel.com.

В четырех муниципалитетах ввели режим ЧС. В столице страны, Белграде, нарушено движение транспорта и недоступен аэропорт.

Об этом сообщает издание beogradskanedelja.rs. Обильнее всего осадки на запади и юго-западе Сербии. Там снег повалил деревья, из-за чего повредились многие здания и было нарушено подачу электричества - без него остались более 55 тысяч жителей.

Власти страны призвали граждан воздержаться от перемещений и экономить электроэнергию.