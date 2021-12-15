https://news.day.az/world/1415849.html Мощный снегопад в Сербии - ФОТОРЕПОРТАЖ
Мощный снегопад в Сербии - ФОТОРЕПОРТАЖ
Большую часть Сербии накрыли мощные снегопады, начавшиеся в воскресенье, 12 декабря, передает Day.Az со ссылкой на news.obozrevatel.com.
В четырех муниципалитетах ввели режим ЧС. В столице страны, Белграде, нарушено движение транспорта и недоступен аэропорт.
Об этом сообщает издание beogradskanedelja.rs. Обильнее всего осадки на запади и юго-западе Сербии. Там снег повалил деревья, из-за чего повредились многие здания и было нарушено подачу электричества - без него остались более 55 тысяч жителей.
Власти страны призвали граждан воздержаться от перемещений и экономить электроэнергию.
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