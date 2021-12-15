В Канаде столкнулись автобус и грузовик

В канадской провинции Квебек школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП погиб пятилетний мальчик. 10-летний ребенок с серьезными травмами госпитализирован. Об этом сообщает CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Авария произошло около 15:30 по местному времени у города Листер. Школьный автобус врезался в стоящий на обочине автовоз с вышкой.

В момент столкновения двое рабочих выполняли работы по техническому обслуживанию проводов над дорогой. Рабочие не пострадали.

Водителю автобуса оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным причиной аварии могло стать заходящее солнце, которое повлияло на обзор водителя автобуса.