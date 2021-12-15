Взрыв бензовоза на Гаити: число жертв возросло

Не менее 60 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с горючим на севере Гаити.

Водитель, пытаясь избежать столкновения с мотоциклом, совершил резкий поворот. Бензовоз опрокинулся, произошёл мощный взрыв.

Как сообщают очевидцы, местные жители бросились вёдрами собирать топливо, разлившееся возле горы тлеющего мусора. Пострадавших - десятки. Все они с различными травмами и ожогами госпитализированы. В стране объявлен траур. Власти выразили соболезнования родственникам жертв.