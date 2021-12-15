Италия продлевает режим ЧС, Брюссель требует объяснений

Режим чрезвычайной ситуации в Италии продлен до 31 марта 2022 года.

Это означает, что до этого срока не будут отменены санитарные пропуска, которые используются на всей национальной территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, также министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение, согласно которому для въезда в страну из стран ЕС необходимо сдать тест на коронавирус. Для невакцинированных снова вводится 5-дневный карантин.

Ограничения для приезжающих не из Евросоюза автоматически продлеваются. Эти меры будут действовать по меньшей мере до 31 января.

С 15 декабря обязательная вакцинация распространяется также на школьный персонал, полицейских и военных.

Как отметили уже в Еврокомиссии, "государства, вводящие дополнительные условия или более жесткий контроль, должны обосновать данные решения на основании реальной эпидемиологической ситуации".

В Италии, как и в других европейских странах, растет число заражений, но пока остается ниже, чем у многих соседей. Италия вводила ограничения на въезд из стран ЕС на пиках пандемии, но полностью снимала их на летние месяцы.