Безнаказанный авиаудар по детям в Кабуле

В Пентагоне подтвердили, американские военные, причастные к авиаудару по Кабулу, не будут наказаны. В конце августа в результате операции с применением беспилотника погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по словам пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби, проведенная проверка выявила, что закон при нанесении удара нарушен не был, поскольку никто из американских военнослужащих не проявил преступной халатности.

"Если бы погиб американский ребенок, то как отреагировали бы США? Это могущественная страна, мы не можем выступить против или отомстить. Но мы - мусульмане, поэтому вверяем себя Аллаху, всевышний отомстит за мучеников", - говорит отец убитых детей Аймал Ахмади.

Вопрос о возможности привлечения военных к дисциплинарной ответственности был поручен для решения их командирам. Изначально Вашингтон сообщал, что американский беспилотник нанес удар по автомобилю со взрывчаткой. Были уничтожены два транспортных средства, частично разрушен жилой дом. Позднее выяснилось, что взрывчатки не было и погибли невинные люди, а не террористы.