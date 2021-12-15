В Нидерландах задержали мужчину, торговавшего коронавирусом

Сегодня ученые заговорили об угрозе мутации опасного штамма "омикрон", который обнаружен уже в 77 странах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам представителя компании по производству одной из западных вакцин, если он объединится с "дельтой", то такой коктейль может образовать суперкоронавирус - быстрый и максимально опасный.

Погибших от всех вариантов COVID-19 сегодня ночью вспоминали в США. За время пандемии погибли уже 800 тысяч американцев. Траурную церемонию провели прямо у стен Капитолия.

Волну смертей сейчас ожидают и в Великобритании. В попытках предотвратить последствия власти страны проголосовали за ужесточение коронавирусных ограничений. Теперь электронное свидетельство о полной вакцинации необходимо предъявить при посещении ночных клубов и любых мероприятий с большим количеством посетителей.

А тем, кто не привился, приготовили, пожалуй, самые суровые меры. В Шотландии отправлять на вакцинацию буквально под дулом автоматов будет специальный отряд из сотни военных.

Чтобы получить грин-пасс, на крайние меры пошли антиваксеры в Нидерландах - за 33 с половиной евро они заказывают на специальном сайте ковид-набор, чтобы, переболев, получить QR-код. Одного из торговцев вирусом уже задержали.