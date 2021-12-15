https://news.day.az/world/1415902.html Спор бразильских политиков закончился кровавой дракой - ВИДЕО
Спор бразильских политиков закончился кровавой дракой - ВИДЕО
Спор бразильских чиновников о благоустройстве города закончился кровавой дракой. Местного мэра раскритиковал его бывший советник, заявив, что тот не может сохранить в надлежащем состоянии старинный парк.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после взаимных оскорблений мужчины вызвали друг друга на бой. Причем драку сделали организованной.
Поединок прошел на ринге в спортзале школы в присутствии рефери и болельщиков и транслировался в прямом эфире.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре