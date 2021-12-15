Спор бразильских политиков закончился кровавой дракой

Спор бразильских чиновников о благоустройстве города закончился кровавой дракой. Местного мэра раскритиковал его бывший советник, заявив, что тот не может сохранить в надлежащем состоянии старинный парк.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после взаимных оскорблений мужчины вызвали друг друга на бой. Причем драку сделали организованной.

Поединок прошел на ринге в спортзале школы в присутствии рефери и болельщиков и транслировался в прямом эфире.