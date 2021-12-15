В ВОЗ рассказали, когда наступит пик "омикрона"
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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал журналистам, что до достижения пика заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон" осталось несколько недель. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он отметил, что в местах, где была выявлена эта мутация вируса, она распространялась очень быстро.

"Поэтому полагаю, что у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени всё же достаточно, чтобы подготовиться", - сообщил он.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что "омикрон" уже распространился в большинстве стран мира. Сейчас государств, где он выявлен, насчитывается 77.

"Реальность такова, что "омикрон", вероятно, присутствует в большинстве стран, даже если он еще не был обнаружен. "Омикрон" распространяется со скоростью, которую мы не наблюдали ни с одним из предыдущих вариантов. Мы обеспокоены тем, что люди считают "омикрон" обычным. К настоящему времени мы узнали, что недооцениваем этот вирус на свой страх и риск", - рассказал гендиректор организации.