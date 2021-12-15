В ВОЗ рассказали, когда наступит пик "омикрона"

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал журналистам, что до достижения пика заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон" осталось несколько недель.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он отметил, что в местах, где была выявлена эта мутация вируса, она распространялась очень быстро.

"Поэтому полагаю, что у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени всё же достаточно, чтобы подготовиться", - сообщил он.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что "омикрон" уже распространился в большинстве стран мира. Сейчас государств, где он выявлен, насчитывается 77.

"Реальность такова, что "омикрон", вероятно, присутствует в большинстве стран, даже если он еще не был обнаружен. "Омикрон" распространяется со скоростью, которую мы не наблюдали ни с одним из предыдущих вариантов. Мы обеспокоены тем, что люди считают "омикрон" обычным. К настоящему времени мы узнали, что недооцениваем этот вирус на свой страх и риск", - рассказал гендиректор организации.