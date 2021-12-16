Рост цен в Великобритании установил рекорд

Инфляция в Великобритании в годовом выражении по итогам ноября выросла на 5,1 процента, пишет CNBC со ссылкой на Национальную статистическую службу. Это максимальный показатель за последние 10 лет - с сентября 2011 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экономисты Reuters прогнозировали, что показатель установится на отметке в 4,7 процента, а Банк Англии ожидал достижения 5 процентов лишь весной 2022 года. Наибольший вклад в ускорение инфляции внесло подорожание одежды, топлива и подержанных автомобилей. По итогам июля она составляла в годовом выражении 2 процента, но за следующие четыре месяца поднялась на 3,1 процентного пункта, показав рекордно быстрый прирост в истории Великобритании.