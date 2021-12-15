Человечество впервые "прикоснулось" к Солнцу

Межпланетная станция для исследования Солнца Parker стала первым космическим аппаратом в истории, который сумел "прикоснуться" к Солнцу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявили представители NASA.

"Зонд NASA Parker Solar пролетел через верхние слои атмосферы Солнца - его корону, собрал данные о частицах солнечной энергии и его магнитных полях", - пояснили представители агентства. В будущем Parker будет повторять такие маневры, чтобы собрать новые данные.

Считается, что станция будет вращаться вокруг звезды и приблизится к поверхности на расстояние около 3,83 млн миль. Следующий пролет ожидается в январе 2022 года. Предполагается, что данные помогут метеорологам более точно предсказывать изменения в космической погоде, которые смогут повлиять на жизнь на Земле.

Длительность миссии составит около 7 лет, а сам аппарат пролетит рядом с Солнцем 24 раза. Parker оснащен оборудованием для изучения магнитных полей, плазмы и частиц солнечной энергии. От высокой температуры до 1370 градусов его защищает тепловой щит из углепластика.